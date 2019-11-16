Компания "Кронштадт" поможет в расследовании падения беспилотника "Орион"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" будет оказывать содействие расследованию крушения беспилотника "Орион" около жилых домой в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в компании - разработчике и производителе аппарата.

"По инциденту, произошедшему в Рязани, начато расследование. Компания "Кронштадт" окажет содействие следствию", - уточнили в компании.

Ранее следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев сообщил ТАСС, что беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение во время испытательного полета вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области.

О беспилотнике

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

В феврале 2019 года источник ТАСС в ОПК сообщал, что еще в 2018 году "Орион" испытали на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам источника, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года. В начале ноября источник сообщал ТАСС, что "Орион" начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России.

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