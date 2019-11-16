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Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге

Они самостоятельно выбрались из машины, а затем спасатели достали их из реки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.

"На набережной реки Фонтанки у дома номер 34 произошло падение легкового автомобиля в реку, [в ней было] четыре человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из машины они выбрались самостоятельно, а затем из реки их достали спасатели и передали врачам скорой помощи.

На место происшествия направили кран для подъема машины из реки.

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