Беспилотник "Орион", упавший у жилого дома под Рязанью, эвакуировали

ТАСС, 16 ноября. Военный беспилотник "Орион", упавший в субботу вблизи жилого дома в поселке Листвянке Рязанской области, эвакуировали. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

"[Беспилотник] упал в 13:07. Должен был садиться в аэропорту Протасово, не долетел, но его ждали представители спецслужб. Когда он упал, пожарные выехали на место. На данный момент он эвакуирован", - рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила ТАСС глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник рухнул примерно в 70 м от многоквартирного жилого дома, никто не пострадал.

По данным Московского межрайонного управления СК на транспорте, беспилотник совершал испытательный полет. По предварительной версии, у него произошел отказ техники. Компания - разработчик аппарата "Кронштадт" заявила, что окажет следствию содействие.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. В феврале 2019 года источник ТАСС в ОПК сообщал, что в 2018 году "Орион" испытали на применение авиабомб, не уточнив, о каких марках боеприпасов идет речь. По словам собеседника агентства, тогда же беспилотник побывал в Сирии, но без применения вооружения.

На авиасалоне МАКС-2019 генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.