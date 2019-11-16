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В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем между водителем автомобиля Volvo и пешеходом, который переходил дорогу на красный цвет завязалась потасовка. В ходе конфликта водитель пырнул своего оппонента ножом, от полученных травм мужчина скончался, - сообщил собеседник агентства. - В настоящий момент злоумышленник задержан".

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области также подтвердили факт задержания мужчины, который в ходе конфликта смертельно ранил своего оппонента. "В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Коминтерна, в результате которого один из участников скончался. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель 1951 года рождения подозреваемый в совершении данного преступления", - отметили в главке.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержанный является бизнесменом. "В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Сейчас его допрашивает следователь", - сообщила Врадий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Максимальное наказание - лишение свободы на 20 лет.

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Россия
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