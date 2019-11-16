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Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Причины взрыва пока не установлены

ТАСС, 17 ноября. Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева. Об этом сообщила местная полиция в своем Facebook.

"Около 21:00 (22:00 мск) в полицию поступило уведомление о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева <...> Правоохранители установили, что вследствие полученных ранений скончались двое мужчин", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и аварийно-спасательный отряд. Причины взрыва пока не установлены.

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