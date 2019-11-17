Под Саратовом обрушился ангар

ТАСС, 17 ноября. Здание ангарного типа, частично использующееся как жилое, обрушилось в воскресенье в поселке Пробуждение города Энгельс Саратовской области. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"Произошло частичное обрушение железобетонного здания ангарного типа, которое использовалось как склад и жилое помещение. Внутри находились четыре человека, в том числе один ребенок. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Обрушение произошло в 07:15 мск. Причина произошедшего устанавливается, на месте работает оперативная группа главного управления МЧС региона. Как уточнили в ведомстве, возгорания не было. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, обрушение здания произошло в результате взрыва газовоздушной смеси.

В новость внесены изменения (09:54 мск) - добавлены подробности.