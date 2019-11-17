В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее о проведении полицией доследственной проверки в связи с отравлением пяти человек, двое из которых погибли, ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В связи с инцидентом следователи СК по Московской области также проводят доследовательную проверку.

"По предварительным данным, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой потерпевшие употребили", - сказала Ольга Врадий.

По данным СК, ЧП произошло в воскресенье в общежитии деревни Часцы. В результате двое мужчин в возрасте 55 и 56 лет погибли, еще трое в возрасте 59, 36 и 26 лет были госпитализированы, один из них умер при оказании медпомощи. В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята бутылка с жидкостью, ее содержимое направят на химическую экспертизу.

В новость внесены изменения (11:47 мск) - добавлены подробности, уточнено число погибших.