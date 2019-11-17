Взрыв газа в обрушившемся ангаре под Саратовом произошел после включения света

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Взрыв в приспособленном под жилье ангаре в городе Энгельсе Саратовской области произошел в результате включения света, говорится в сообщении регионального управления СК РФ региона, распространенном в воскресенье.

"Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они (жильцы дома) включили в коридоре свет. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома", - говорится в сообщении.

Обрушение здания ангарного типа, частично использующегося как склад, частично - как жилое помещение, произошло утром в воскресенье. По предварительным данным, это случилось в результате взрыва газовоздушной смеси. Пострадавшие, в том числе трое взрослых и годовалый ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас место происшествия осматривают следователи. В связи с ЧП проводится проверка.