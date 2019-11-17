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СМИ: более 20 человек погибли за два дня акций протеста в Иране

Беспорядки в иранских городах возникли из-за резкого повышения цен на топливо

ТАСС, 17 ноября. Более 20 человек погибли в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестных акций, которые прошли в минувшие двое суток в нескольких иранских городах. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, около 25 человек погибли в прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу не поступало. Минувшим днем власти города Синджан, расположенного на юге страны, объявили о гибели одного человека во время протестов.

Некоторое время назад, как сообщило агентство Fars, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "решение трех ветвей власти о повышении цен на топливо было продуманным".

Как сообщало агентство IRNA, протестные акции прошли в нескольких городах Ирана после того, как в силу вступило правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров.

Теги
Иран
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