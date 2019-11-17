Два подростка погибли в Башкирии, отравившись угарным газом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Двух подростков нашли мертвыми с признаками отравления угарным газом в городе Стерлитамак в Башкирии, говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ республики в воскресенье.

"В гаражном массиве на улице Лесной города Стерлитамака обнаружены тела двух 16-летних подростков с признаками отравления угарным газом", - сообщило ведомство.

Тела подростков нашли вечером в субботу. В связи с инцидентом проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины произошедшего.