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В ДТП в Сочи погиб водитель-подросток

В больницу также доставили двух несовершеннолетних пассажиров, пострадавших в аварии

СОЧИ, 17 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетний водитель погиб, и два подростков пострадали в результате ДТП на улице Пластуновской в Сочи в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 16-летний водитель Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего пробил металлическое ограждение и врезался в дерево. В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двух его несовершеннолетних пассажиров с травмами доставили в больницу", - рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в связи с аварией проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияКраснодарский край
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