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МЧС России направило самолет Бе-200 для тушения пожаров в Абхазии

Общая площадь природных пожаров в Абхазии составляет 11 тыс. га

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Абхазию самолет-амфибию для помощи в тушении природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС.

"Бе-200 вылетел из Ростова-на-Дону для усиления авиагруппировки на территории Республики Абхазия, где с 16 ноября в тушении пожаров задействован вертолет Ми-8 МЧС России", - сказал представитель министерства.

Общая площадь природных пожаров в Абхазии составляет 11 тыс. га. Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале были обнаружены 10 ноября.

Теги
АбхазияРоссия
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