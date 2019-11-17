МЧС России направило самолет Бе-200 для тушения пожаров в Абхазии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Абхазию самолет-амфибию для помощи в тушении природных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС.

"Бе-200 вылетел из Ростова-на-Дону для усиления авиагруппировки на территории Республики Абхазия, где с 16 ноября в тушении пожаров задействован вертолет Ми-8 МЧС России", - сказал представитель министерства.

Общая площадь природных пожаров в Абхазии составляет 11 тыс. га. Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале были обнаружены 10 ноября.