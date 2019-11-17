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СК: по делам о нарушениях при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек

По данным ведомства, в суды направлены более 40 дел о хищениях
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Уголовные дела вокруг строительства космодрома Восточный

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах по нарушениям при строительстве космодрома Восточный, осуждены 58 человек, расследование 12 дел продолжается. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Следователями Следственного комитета в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы", - уточнили в СК.

Сейчас продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам хищений на космодроме Восточный, в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

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