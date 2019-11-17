Число погибших от взрыва на арсенале под Харьковом увеличилось до трех

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество погибших от взрыва боеприпасов на арсенале в Балаклеи увеличилось до трех. Об этом в воскресенье сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, сегодня в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи умер военнослужащий, который получил ранения вследствие чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (город Балаклея, Харьковская область)", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Взрывы на военных складах в Балаклее произошли в минувшую пятницу, 15 ноября. В Генштабе ранее сообщали, что погибли два сапера, еще пять военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Причиной инцидента могло стать возгорание в ракете для зенитного комплекса "Куб", которую готовили к утилизации. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности.

За последние два года это уже третий подобный инцидент на складах боеприпасов Министерства обороны Украины в Балаклее. Первый и самый масштабный произошел в 2017 году, когда из-за пожара на складе и детонации боеприпасов в городе получили повреждения почти 400 зданий, один человек погиб. В мае 2019 года во время работ по разминированию произошел очередной пожар.