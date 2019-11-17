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DPA: в аэропорту Франкфурта два самолета столкнулись на ВПП

В результате инцидента никто не пострадал

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Два самолета столкнулись в субботу вечером при рулении в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Как сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на оператора авиаузла, при инциденте никто не пострадал, поскольку оба борта двигались на низкой скорости.

Столкнулись самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла. Самолет корейской компании вылетел в Сеул лишь в воскресенье, пассажирам предоставили места в одной из гостиниц.

Компания-оператор аэропорта Fraport сообщила, что специалисты "собирают все данные, связанные с инцидентом". Эксперты уже анализируют информацию с черных ящиков, добавили там.

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Германия
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