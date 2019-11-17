Источник: все обвиняемые в хищениях на Восточном были менеджерами Спецстроя

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Все лица, обвиняемые в хищениях на космодроме Восточный, являются представителями менеджмента уже не существующего Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой России), а сами преступления были совершены при строительстве объектов первой очереди. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, комментируя заявление СК.

В Следственном комитете сообщали, что ведомство направило в суд в общей сложности 42 уголовных дела о нарушениях при строительстве космодрома Восточный, осуждены 58 человек, расследование 12 дел продолжается.

"Все упомянутые лица, обвиняемые в хищениях в ходе строительства космодрома Восточный, представляют бывший менеджмент генерального подрядчика строительства первой очереди космодрома - подведомственного Минобороны России Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой России)", - сказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, заявление следственных органов является еще одним подтверждением действий по выявлению нарушений при строительстве первой очереди, допущенных руководством прежнего генподрядчика.

Собеседник агентства добавил, что все перечисленные фигуранты уголовных дел являлись должностными лицами Спецстроя, находившегося до своего расформирования в ведении Министерства обороны России.

Хищения на Восточном

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам хищений на Восточном, в том числе в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Ранее были осуждены бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин. Только от действий Хризмана ущерб государству составил 5,2 млрд рублей.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвращены лишь 3,5 млрд. Ряд уголовных дел находится в производстве МВД.

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей.