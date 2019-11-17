СМИ: в Венеции уровень воды после пика наводнения идет на спад

ТАСС, 17 ноября. Уровень воды в Венеции в воскресенье после очередного пика наводнения перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA .

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

По его данным, уровень воды к 13:15 по местному времени (15:15 мск) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 13:20 (15:20 мск) было зарегистрировано снижение до 148 см. Ранее метеорологи предупреждали, что значительного улучшения ситуации в городе не стоит ожидать до вторника.

В Венеции сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр.

После наводнения более 35% туристов отказались от поездок в Венецию. При этом, как сообщала Ассоциация венецианских гостиниц, число путешественников, которые отменяют бронирования в отелях, продолжает расти. Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий стихийного бедствия.