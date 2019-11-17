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Драка между футболистами произошла в Астрахани после матча ПФЛ

Пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Драка произошла на футбольном поле после матча между командами "Волгарь" из Астрахани и "Легион Динамо" из Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФК "Волгарь".

Игра прошла на Центральном стадионе в Астрахани и завершилась со счетом 1:1.

"Драка произошла на футбольном поле уже после финального свистка. Причина, зачинщики пока не известны. Случай будет разобран на контрольно-дисциплинарном комитете в Москве, поэтому будут ли последствия, для кого и какие, сказать не можем. Пострадавших, по нашим данным, нет", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент подтвердили и в управлении МВД по Астраханской области. "Болельщики не участвовали, их не пустили на поле, задержанных за нарушение общественного порядка не было", - сообщил ТАСС официальный представитель ведомства и подтвердил, что между футболистами на поле "произошла потасовка".

Теги
РоссияАстраханская область
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