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Около 2 тыс. человек эвакуированы из аквапарка "Мореон" в Москве из-за угрозы взрыва

На место прибыли пожарные и спасатели

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в аквапарке по адресу: улица Голубинская, дом 16 (ЮЗАО). Туда прибыли пожарные и спасатели. Проводится эвакуация. Всего выведено из здания около 2 тыс. человек",- сказали в МЧС.

Ранее аналогичные сообщения поступили в две московские школы, телецентр "Останкино" и в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, эти объекты проверены профильными службами, опасных для жизни предметов там не нашли.

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