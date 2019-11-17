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Полиция Лондона предъявила обвинение в подготовке теракта прибывшему из Турции мужчине

Он был задержан 14 ноября в аэропорту Хитроу

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона предъявила в воскресенье обвинение в подготовке террористического акта мужчине, задержанному 14 ноября в аэропорту Хитроу. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Как следует из заявления, речь идет о 26-летнем Мамуне Рашиде, который 14 ноября прибыл в Великобританию из Турции. Он предстанет перед судьей Вестминстерского магистратского суда в понедельник, 18 ноября.

В Великобритании в 2017 году произошло пять терактов. Четыре из них были совершены в Лондоне, один - в Манчестере. В общей сложности погибли 36 человек. 4 ноября уровень террористической угрозы в стране был понижен с "серьезного" до "существенного". При этом, как подчеркнули в МВД Соединенного Королевства, риск террористических вылазок в стране сохраняется.

Теги
ТурцияВеликобритания
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