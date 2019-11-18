CNN: cамолет с Хиллари Клинтон на борту вернулся к терминалу из-за неисправности

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден вернуться к терминалу нью-йоркского аэропорта Ла Гуардиа в связи с обнаруженной неисправностью. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания СNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СNN, самолет авиакомпании American Airlines должен был совершить перелет по маршруту Нью-Йорк - Вашингтон. Однако в тот момент, когда лайнер находился уже на удалении нескольких десятков метров от терминала, сотрудники наземных служб заметили дым и обнаружили на земле деталь самолета. Пилоты доложили диспетчерам о том, что на борту ощущается вибрация. В 15:15 (23:15 мск) воздушное судно было возвращено к терминалу.

Телекомпания подчеркивает, что пассажирам, в числе которых была Клинтон, было предложено пересесть в другой самолет. В 16:45 (00:45) он вылетел в Вашингтон.