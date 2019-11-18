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Новосибирский суд продлил до февраля домашний арест бывших руководителей клиники Мешалкина

Арестованные дали признательные показания и подтвердили намерения сотрудничать со следствием

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд продлил домашний арест бывшему директору НИИ патологии кровообращения (клиники им. Е. Н. Мешалкина) Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой, занимавшей пост заместителя директора до 19 февраля. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

"Срок нахождения под домашним арестом для Караськова и Бойцовой продлен до 19 февраля 2020 года", - сообщила собеседница агентства.

Караськов и Бойцова содержались под стражей с начала июня, 21 августа суд отправил их под домашний арест до 19 ноября. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Караськов и Бойцова активно сотрудничают со следствием, они дали признательные показания и подтвердили намерения сотрудничать со следствием и дальше.

Караськов и Бойцова были задержаны в начале июня, позже они были арестованы по подозрению в хищении не менее 1,3 млрд рублей. Академик, руководивший клиникой 20 лет, 17 мая уволился с поста директора по собственному желанию. Он также покинул пост депутата законодательного собрания Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

В феврале арестовали по обвинению в хищении более 1 млрд рублей замдиректора клиники Евгений Покушалов, через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух компаний-поставщиков клиники.

НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина был создан в конце 1950-х годов. Он является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике делают все виды операций на сердце.

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