Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в жилом доме в городе Болотное в Новосибирской области. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"06:16 (02:16 мск) от очевидцев поступило сообщение о пожаре в бревенчатом частном жилом доме в городе Болотное. Первые пожарное-спасательные подразделения прибыли на место уже через две минуты, в это время горела веранда открытым огнем. Во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали трех человек: женщину без признаков жизни и двоих детей двух и четырех лет. Мальчика и девочку передали медикам для госпитализации в больницу, но они скончались в пути следования", - сообщили в пресс-службе.

Пожарным понадобилось семь минут для ликвидации открытого огня, в 07:36 (03:36 мск) пожар полностью ликвидирован. В результате возгорания повредились веранда и крыша, площадь пожара составила 24 кв. м, уточнили в пресс-службе.

На тушение привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник поручил МЧС провести всестороннее расследование причин пожара. "Главе Болотнинского района и Министерству социального развития просьба оказать все возможные меры поддержки родным и пострадавшим", - подчеркнул Травников.

В новость внесены изменения (07:04 мск) - добавлен комментарий губернатора.