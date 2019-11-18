Уголовное дело возбуждено по факту конфликта со стрельбой возле клуба на Новом Арбате

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта со стрельбой возле ночного клуба на Новом Арбате в Москве, в результате которого мужчина с огнестрельным ранением был госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, у клиента в ночном клубе возник конфликт с другими посетителями. Выйдя на улицу из заведения, один из оппонентов мужчины несколько раз выстрелил в него предположительно из травматического оружия. Кроме того, неизвестный через некоторое время на Новом Арбате из неустановленного огнестрельного оружия еще три раза выстрелил мужчине в спину.

"Для оказания медицинской помощи с диагнозом огнестрельное ранение грудной клетки мужчина доставлен в медицинское учреждение. По данному возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу")", - рассказали в пресс-службе.

В воскресенье источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в ночь на воскресенье клиент одного из баров на Новом Арбате не смог расплатиться по счету за еду и напитки. В связи с этим охранники бара вывели мужчину на улицу, где между ними и неплатежеспособным клиентом произошел конфликт, в ходе которого клиент был ранен из травматического пистолета. Пострадавшего доставили на скорой в институт Склифосовского.