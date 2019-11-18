В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, где в настоящее время живут члены семьи экс-председателя СО РАН", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыски связаны с бывшим управделами СО РАН Эдуардом Скубневским, его подозревают в превышении должностных полномочий.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области комментарий получить пока не удалось.

Приметный коттедж оценочной стоимостью около 70 млн рублей расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, который был председателем отделения с 2008 по 2017 год.