Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

По данным источника ТАСС, они могут быть связаны с делом о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери экс-главы отделения Александра Асеева

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, где в настоящее время живут члены семьи экс-председателя СО РАН", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыски связаны с бывшим управделами СО РАН Эдуардом Скубневским, его подозревают в превышении должностных полномочий.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области комментарий получить пока не удалось.

Приметный коттедж оценочной стоимостью около 70 млн рублей расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, который был председателем отделения с 2008 по 2017 год.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Полиция задержала под Волгоградом четырех подозреваемых в краже сырой нефти
Ущерб от их действий составил почти полмиллиона рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС