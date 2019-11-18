Зарезавший пешехода в Мытищах мужчина написал явку с повинной

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве пешехода в ходе дорожного конфликта в Мытищах, написал явку с повинной. Об этом ТАСС сообщила представитель главка СК по Московской области Ольга Врадий.

"Он задержан и доставлен в следственный отдел, где написал явку с повинной. 68-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины", - сообщила Врадий, добавив, что в понедельник следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Днем 16 ноября на улице Коминтерна между водителем автомобиля Volvo и пешеходом произошел конфликт. В результате водитель, оказавшийся местным предпринимателем, ударил пешехода ножом в шею. От ранения мужчина скончался.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пешеход переходил дорогу на красный цвет.