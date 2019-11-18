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Источник: на северо-западе Москвы горит склад с газовым оборудованием

Собеседник агентства сообщил, что слышны взрывы
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы, слышны взрывы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Маршала Прошлякова, дом 20, произошел пожар на складе с газовым оборудованием. Виден черный дым и слышны взрывы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, площадь возгорания составляет 400 кв. м, есть угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные приступили к тушению.

В новость были внесены изменения (10:03 время мск) — добавлен третий абзац.

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