Один человек пострадал при пожаре на складе на северо-западе Москвы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Один человек обратился за помощью к медикам в результате пожара на складе на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"К врачам обратился один работник автосервиса, от госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Маршала Прошлякова, 20, поступила в 09:39 мск. Площадь пожара, которому присвоен второй из пяти возможных номер сложности, увеличилась с 400 до 600 кв. м. В здании склада расположен автосервис, в котором находятся газовые баллоны, что осложняет тушение пожара. Также внутри горят автомобили. Существует угроза распространения огня на соседнее здание.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, в районе пожара "полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015".