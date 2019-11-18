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Один человек пострадал при пожаре на складе на северо-западе Москвы

Площадь возгорания увеличилась до 600 кв. м

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Один человек обратился за помощью к медикам в результате пожара на складе на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"К врачам обратился один работник автосервиса, от госпитализации он отказался", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Маршала Прошлякова, 20, поступила в 09:39 мск. Площадь пожара, которому присвоен второй из пяти возможных номер сложности, увеличилась с 400 до 600 кв. м. В здании склада расположен автосервис, в котором находятся газовые баллоны, что осложняет тушение пожара. Также внутри горят автомобили. Существует угроза распространения огня на соседнее здание.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, в районе пожара "полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду № 6015".

Теги
Россия
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На северо-западе Москвы локализовали пожар на складе автосервиса
Площадь возгорания составила 600 кв. м
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