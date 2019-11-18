На северо-западе Москвы ликвидировали пожар на складе автосервиса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе автосервиса на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар на складе автосервиса ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Маршала Прошлякова, 20, поступила в 09:39 мск. Ему был присвоен второй номер сложности из пяти. В здании склада расположен автосервис, в котором находятся газовые баллоны, что осложняло тушение пожара. Также внутри горели автомобили. В результате произошло несколько взрывов газового оборудования.

В 10:43 мск была объявлена локализация пожара на площади 600 кв. м. Один человек обратился за помощью к медикам, от госпитализации он отказался. В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что пожарные приняли дополнительные меры по защите соседнего четырехтажного административного здания.

В новость были внесены изменения (11:17 время мск) — уточняется источник информации.