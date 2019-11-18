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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Суд в Москве заочно арестовал Картоева по обвинению в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Курейш Картоев объявлен в международный розыск
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве в Москве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

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"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Картоеву заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а также по ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. "Он объявлен в международный розыск", - отметила представитель суда.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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