В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

"В результате принятых мер за 8 месяцев 2019 года подразделениями правоохранительной системы выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 5,5 тыс. совершенных в крупном или особо крупном размере, - говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете "Полиция России". - Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 миллиардов рублей".

Завершено расследование более 15 тыс. преступлений, из которых 1,6 тысячи совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 - в составе организованной группы либо преступного сообщества. Установлены более 8 тыс. лиц, совершивших преступления; к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек. Как отметил замначальника управления, с начала года количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 4,7%.

Кроме того, по его данным, в январе-августе сотрудниками правоохранительных органов выявлено более 3 тыс. преступлений, которые были совершены должностными лицами, уличенными во взяточничестве. Из них, по словам Севастьянова, 805 совершены в крупном или особо крупном размере. "К уголовной ответственности привлечена 1 тыс. человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму 1,5 млрд рублей", - рассказал замначальника управления МВД.

Севастьянов также отметил, что за 8 месяцев зафиксированы 3 тыс. фактов дачи взяток, в том числе 399 - совершенных в крупном или особо крупном размере. Выявлены 1,8 тыс. взяткодателей, из них 1,2 тыс. привлечены к уголовной ответственности. "Выявлены 1 тыс. фактов посредничества во взяточничестве, в том числе 386 - совершенных в крупном или особо крупном размере. Из 462 выявленных лиц, совершивших преступления, привлечены к уголовной ответственности 276 человек. По оконченным уголовным делам наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег на сумму более 128 млн рублей", - подытожил он.