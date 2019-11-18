Минобороны хочет взыскать с "ОАК - Транспортные самолеты" 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к АО "ОАК - Транспортные самолеты" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) о взыскании 1,3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Арбитраж принял исковое заявление 15 ноября. При этом подробности претензий Минобороны к компании не приводятся.

ОАК - российский холдинг, объединяющий 24 основные компании отечественного авиапромышленного комплекса и 15 авиаремонтных заводов. Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Сейчас идет процесс интеграции корпорации в Ростех. В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК в капитал госкорпорации.