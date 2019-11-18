Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замгубернатора по ЖКХ Ростовской области останется под домашним арестом до января

Сергей Сидаш обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до января 2020 года срок домашнего ареста заместителю губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу, который обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"До 20 января 2020 года", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении домашнего ареста.

Сидаш был задержан 21 мая в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), он арестован. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, как считает следствие, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора, а с 2016 года он является заместителем главы региона. В настоящее время он не уволен, свою вину не признает.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В аэропортах четырех регионов Центральной России задерживаются рейсы
Причиной задержек стал туман
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС