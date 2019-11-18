Замгубернатора по ЖКХ Ростовской области останется под домашним арестом до января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до января 2020 года срок домашнего ареста заместителю губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергею Сидашу, который обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"До 20 января 2020 года", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении домашнего ареста.

Сидаш был задержан 21 мая в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), он арестован. Вместе с ними по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий при строительстве стадиона, как считает следствие, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра ЖКХ Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора, а с 2016 года он является заместителем главы региона. В настоящее время он не уволен, свою вину не признает.