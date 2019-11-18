В Ингушетии умер подросток, пострадавший при взрыве на АЗС

МАГАС, 18 ноября. /ТАСС/. Подросток, получивший сильные ожоги в результате взрыва на газовой заправке в Сунже в августе, умер, сообщил на своей странице в Instagram мэр Магомет Албаков.

"С глубоким прискорбием воспринял сегодня новость о кончине второго пострадавшего при взрыве на АЗС в Сунже. От лица всех жителей города и сотрудников администрации муниципального образования Городской округ город Сунжа хочу выразить искренние соболезнования родным и близким", - написал мэр.

В ночь на 10 августа 2019 года в Сунже произошел взрыв на газовой заправке, в результате чего полностью сгорела находившаяся рядом шиномонтажная мастерская и пострадали семь человек, трое из которых в крайне тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр Чечни. В полиции предварительной причиной ЧП назвали несоблюдение норм безопасности. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека.