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Экс-начальник отдела полиции в Туапсе получил восемь лет колонии за взяточничество

Он также должен выплатить штраф в размере 3 млн рублей

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Туапсинский районный суд приговорил бывшего начальника отделения полиции, обвиняемого в получении взятки, к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Краснодарского краевого суда.

По данным следствия, подсудимый вместе с другим сотрудником полиции потребовал с местного предпринимателя взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение к ответственности за нарушение закона в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Также начальник полиции предложил покровительство в виде непривлечения к ответственности за совершаемые административные правонарушения и предупреждения о возможных проверках со стороны других контролирующих органов. Согласившись с условиями, предприниматель передала подсудимому 100 тыс. рублей, оставшуюся сумму передала его сообщнику, сообщили в пресс-службе.

"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в", ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки - в размере 3 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дело в отношении сообщника подсудимого выделено в отдельное производство.

Теги
РоссияКраснодарский край
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