Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двадцать руферов устроили драку на крыше одной из башен в "Москва-Сити"

Полиция задержала правонарушителей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двадцать человек устроили драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта, отметив, что в полицию доставлены несколько человек. "По данному факту проводится проверка", - отметили в главке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование теракта в метро Петербурга
Прокурор просит суд признать виновными в теракте в метро Петербурга 11 фигурантов дела
Ни один из фигурантов свою вину не признал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС