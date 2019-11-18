Двадцать руферов устроили драку на крыше одной из башен в "Москва-Сити"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двадцать человек устроили драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта, отметив, что в полицию доставлены несколько человек. "По данному факту проводится проверка", - отметили в главке.