Суд в Дагестане продлил арест депутату Раджабову в рамках дела о преступном сообществе

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил на три месяца арест депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову, обвиняемому в мошенничестве и в участии в преступном сообществе, которое занималось махинациями с земельными участками, сообщили ТАСС в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Раджабову меры пресечения в виде ареста на три месяца - до 15 февраля 2020 года включительно", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, суд также продлил на три месяца арест бывшему исполняющему обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамилю Гаджиеву и двум другим фигурантам уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана в конце мая задержали Раджабова и исполняющего обязанности руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева. Они подозреваются в участии в преступном сообществе, которое с 2000 года незаконно оформило в частную собственность более тысячи земельных участков в Махачкале.

По предварительной оценке, ущерб от действий преступного сообщества составил более 370 млн рублей. В отношении Раджабова было также возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а в отношении Гаджиева - по статьям "Получение взятки", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".