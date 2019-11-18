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Сообщение о минировании здания администрации Махачкалы оказалось ложным

Работники всех структур вернулись на свои рабочие места

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не нашли взрывного устройства в здании администрации Махачкалы, работники всех структур, расположенных в здании, вернулись на свои рабочие места, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Информация о минировании оказалась ложной. Сотрудники полиции проверили все здание, взрывное устройство обнаружено не было. Учреждения, расположенные в здании, продолжают функционировать в обычном режиме", - сообщил собеседник.

В понедельник работников мэрии Махачкалы эвакуировали после сообщения о том, что в здании заложена бомба.

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