СК возбудил дело в отношении экс-главы Элисты и депутата городского собрания

ЭЛИСТА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева и экс-депутата Элистинского городского собрания Игоря Мальмакова. Их подозревают в получении взятки, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы г. Элисты Вячеслава Намруева и бывшего депутата Элистинского городского собрания Игоря Мальмакова по подозрению в совершении преступления по части 5 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.