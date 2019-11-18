Суд в Москве на 1,5 года лишил прав депутата Герасименко, ставшего виновником ДТП

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы на 1,5 года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко ("Единая Россия"), с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП на Ленинском проспекте в Москве в июне этого года, передает корреспондент ТАСС.

"Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев", - огласила постановление судья.

Рассмотрение дела прошло в отсутствии Герасименко, у которого, по словам представителей защиты, случился гипертонический криз. Адвокат депутата просила о назначении трассологической экспертизы, которая должна была подтвердить или опровергнуть вину Герасименко. "Герасименко не пытается уйти от наказания. Но без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде", - сказала защитник.

Депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровья средней тяжести для потерпевшего).

Ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. 24 октября Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

В июне Telegram-канал "112" сообщал, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат тогда подтвердил ТАСС, что стал участником дорожного происшествия, но подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.

В новость были внесены изменения (16:39 мск) - добавлены подробности.