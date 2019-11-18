Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Москве на 1,5 года лишил прав депутата Герасименко, ставшего виновником ДТП

Рассмотрение дела прошло в отсутствии депутата, у которого, по словам представителей защиты, случился гипертонический криз

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы на 1,5 года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко ("Единая Россия"), с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП на Ленинском проспекте в Москве в июне этого года, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Случаи лишения неприкосновенности депутатов Госдумы

"Признать Герасименко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести, назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев", - огласила постановление судья.

Рассмотрение дела прошло в отсутствии Герасименко, у которого, по словам представителей защиты, случился гипертонический криз. Адвокат депутата просила о назначении трассологической экспертизы, которая должна была подтвердить или опровергнуть вину Герасименко. "Герасименко не пытается уйти от наказания. Но без трассологической экспертизы сделать это, на наш взгляд, невозможно, однако суд отказал в ее проведении. На этом основании мы будем обжаловать решение в Мосгорсуде", - сказала защитник.

Депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровья средней тяжести для потерпевшего).

Ранее материал поступал в Гагаринский суд, однако был оставлен без движения в связи с неприкосновенностью депутата. 24 октября Госдума в связи с дорожным инцидентом с участием Герасименко приняла постановление о согласии на снятие с него неприкосновенности. За это решение проголосовали 329 депутатов, трое выступили против и один воздержался.

В июне Telegram-канал "112" сообщал, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат тогда подтвердил ТАСС, что стал участником дорожного происшествия, но подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.

В новость были внесены изменения (16:39 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияГерасименко, Николай Федорович
Реклама на ТАСС
Расследование теракта в метро Петербурга
Прокурор просит пожизненного заключения для обвиняемого во взрыве в метро Петербурга
Кроме того, прокурор просит суд признать виновными в теракте в метро Петербурга 11 фигурантов дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС