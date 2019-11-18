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Паводок снес часть понтонного моста в Коми

У жителей села Вотча есть пешеходная ледовая переправа, дорожники планируют вернуть мост на место 19 ноября

СЫКТЫВКАР, 18 ноября. /ТАСС/. Осенний паводок и шуга - рыхлый лед перед началом ледостава - сорвали часть понтонного моста, который связывал село Вотча Сысольского района Республики Коми с большой землей. Вернуть мост на место планируется 19 ноября, пока в распоряжении местных жителей есть пешеходная ледовая переправа, сообщил в понедельник ТАСС руководитель администрации района Роман Носков.

"Высокий уровень воды у нас в этом году, сильный шугоход был, часть понтонного моста сорвало. Завтра дорожники планируют начать восстановительные работы и вернуть мост на место. Пока у сельчан есть в распоряжении пешеходная ледовая переправа, ее оборудовали сегодня. В Вотче проживают около 170 человек", - сказал он.

По словам Носкова, спасатели от "Спас-Коми" организовали на месте дежурство, задействован катер на воздушной подушке. Обычно проблемы с мостом возникают во время весеннего половодья, осенью такое произошло впервые. Неустойчивая погода, то заморозок, то оттепель, а также высокий уровень воды из-за частых проливных дождей летом и осенью привели к инциденту.

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