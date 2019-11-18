Житель Астрахани осужден на 13 лет за нападение на полицейского в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил жителя Астрахани к 13 годам колонии за нападение на сотрудника полиции и разбой. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астрахани Дмитрия Колгинова. Суд приговорил Колгинова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд и следствие установили, что в ноябре 2017 года обвиняемый, угрожая пистолетом, совершил разбойное нападение на москвича и похитил у него сумку с документами и более 120 тыс. рублей. Во время задержания Колгинов не менее четырех раз выстрелил в сторону оперативного сотрудника столичной полиции, но промахнулся. После этого он был задержан на месте преступления.