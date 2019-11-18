Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Астрахани осужден на 13 лет за нападение на полицейского в Москве

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил жителя Астрахани к 13 годам колонии за нападение на сотрудника полиции и разбой. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астрахани Дмитрия Колгинова. Суд приговорил Колгинова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд и следствие установили, что в ноябре 2017 года обвиняемый, угрожая пистолетом, совершил разбойное нападение на москвича и похитил у него сумку с документами и более 120 тыс. рублей. Во время задержания Колгинов не менее четырех раз выстрелил в сторону оперативного сотрудника столичной полиции, но промахнулся. После этого он был задержан на месте преступления.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Расследование теракта в метро Петербурга
Прокурор просит пожизненного заключения для обвиняемого во взрыве в метро Петербурга
Кроме того, прокурор просит суд признать виновными в теракте в метро Петербурга 11 фигурантов дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС