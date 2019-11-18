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Три человека погибли в ДТП в Алтайском крае

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. ДТП, в котором при столкновении "Газели" и легкового автомобиля погибли три человека, произошло в понедельник в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Ребрихинском районе в результате столкновения транспортных средств погибли тричеловека. ДТП произошло вечером на 111-м километре автодороги К-17, столкнулись Toyota Vista и "Газель". Пострадал водитель автомобиля "Газель". Находившиеся в иномарке водитель, женщина и несовершеннолетний скончались на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель иномарки 1978 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".

По данным ГУ МЧС по региону, в понедельник в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, в регионе мокрый снег, метели, на дорогах сильный гололед и заносы, усиление ветра возможно до 19-24 м/с. Подобная погода ожидается и во вторник.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения. Уточняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Теги
РоссияАлтайский край
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