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В Хабаровском крае правоохранительные органы изымают документы в ГК "Торэкс"

По сообщению источника в силовых структурах региона, это связано с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае изымают документы в группе компаний "Торэкс". Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Сотрудники правоохранительных органов изымают документы в компаниях "Торэкс" и компаниях-партнерах. Связано с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что работа ведется примерно в 50 компаниях.

ГК "Торэкс" образована в 2007 году. Основным видом деятельности на протяжении 10 лет оставалась заготовка, хранение, переработка лома черных металлов, а также реализация металлопродукции в регионах Дальнего Востока.

"Торэкс" - владелец собственной сети из 53 заготовительных и производственных площадок в регионах Дальнего Востока с административным центром в Хабаровске. В январе 2017 года ГК "Торэкс" приобрела активы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурметалл" (ныне "Амурсталь", находится в Комсомольске-на-Амуре).

Теги
РоссияХабаровский край
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