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В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови

В понедельник на Youtube он опубликовал видео, на котором заявил, что планирует взорвать храм и еще более 30 зданий в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать построенный на месте расстрела семьи последнего российского императора Николая II Храм на Крови и несколько десятков других зданий в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах города.

В понедельник на Youtube было опубликовано видео, на котором мужчина угрожал взорвать храм и более 30 зданий в городе.

"Мужчина задержан по его месту жительства. С ним работают сотрудники (правоохранительных) органов", - сообщил источник.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в реальности никакой угрозы людям и зданию Храма на Крови не было.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма с нашими боевыми партнерами из регионального управления ФСБ и при силовой поддержке борцов ОМОН из Росгвардии задержали "горе-шутника". Взяли его по месту жительства. При опросе родственники пояснили, что в последнее время он стал проявлять признаки неадекватного поведения. Поэтому не исключено, что задержанному придется пройти соответственное медицинское обследование на предмет наличия в его здоровье проблем", - прокомментировал Горелых по итогам проведенной силовиками проверки.

По его словам, сейчас с мужчиной работают сотрудники МВД и ФСБ. По результатам разбирательства оперуполномоченные примут обоснованное процессуальное решение.

В новость внесены изменения (18:25 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСвердловская область
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