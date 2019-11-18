В Подмосковье арестовали полицейского и адвоката по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замначальника отдела наркоконтроля в подмосковных Мытищах и адвокат региональной адвокатской палаты арестованы по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель главка СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области адвокату адвокатской палаты Московской области и заместителю начальника отдела наркоконтроля МУ МВД Мытищинское предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, полицейский при отсутствии доказательств причастности проверяемого мужчины к незаконному обороту наркотиков через посредника потребовал у него 3 млн рублей за прекращение проверки. В дальнейшем сумма была снижена до 2 млн рублей и предоставлен контакт адвоката для передачи ему денег. В ходе нескольких встреч с адвокатом мужчина отдал ему деньги якобы для дальнейшей передачи сотрудникам полиции, после чего проверка прекратилась.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России. Сейчас проводятся допросы обвиняемых, специалисты осматривают изъятые по уголовному делу предметы и документы, в том числе телефонные переписки, рабочие компьютеры.