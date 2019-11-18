В Красноярске из офиса частной фирмы похитили золото на 18 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил из офиса частной фирмы в Центральном районе Красноярска около 6 кг золота. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о том, что в одном из офисов, расположенных в Центральном районе краевого центра, из сейфа неустановленное лицо похитило ориентировочно 5,9 кг золота стоимостью около 18 млн рублей", - говорится в сообщении. Название фирмы, где произошло хищение, не разглашается.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что золото хранилось в неприспособленном для этого месте, без надлежащей охраны.