Несколько сотрудников УФСИН Дагестана допросили после ареста главы ростовского управления

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Ряд высокопоставленных сотрудников УФСИН по Дагестану был доставлен на допросы после задержания и ареста главы обвиняемого в разглашении гостайны главы ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах Дагестана.

Даххаев до работы в Ростовской области много лет возглавлял УФСИН по Дагестану.

"На следующий день после ареста Даххаева на допросы были доставлены семь высокопоставленных сотрудников УФСИН Дагестана, в том числе начальник СИЗО Махачкалы. После допросов они были отпущены", - сообщил собеседник агентства.

Источник не исключил, что с некоторых из них взяты подписки о невыезде. В настоящее время об их статусе неизвестно. Другой источник сообщил ТАСС, что были задержания, но не уточнил, о ком идет речь. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

В свою очередь, адвокат Даххаева Александр Заманский пояснил ТАСС, что ему не известно об оперативных мероприятиях в Дагестане, по делу его подзащитный проходит один.