Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН

Несколько сотрудников УФСИН Дагестана допросили после ареста главы ростовского управления

По данным источника в правоохранительных органах республики, в числе допрошенных был начальник СИЗО Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Ряд высокопоставленных сотрудников УФСИН по Дагестану был доставлен на допросы после задержания и ареста главы обвиняемого в разглашении гостайны главы ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах Дагестана.

На эту тему

Даххаев до работы в Ростовской области много лет возглавлял УФСИН по Дагестану.

"На следующий день после ареста Даххаева на допросы были доставлены семь высокопоставленных сотрудников УФСИН Дагестана, в том числе начальник СИЗО Махачкалы. После допросов они были отпущены", - сообщил собеседник агентства.

Источник не исключил, что с некоторых из них взяты подписки о невыезде. В настоящее время об их статусе неизвестно. Другой источник сообщил ТАСС, что были задержания, но не уточнил, о ком идет речь. Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

В свою очередь, адвокат Даххаева Александр Заманский пояснил ТАСС, что ему не известно об оперативных мероприятиях в Дагестане, по делу его подзащитный проходит один.

Теги
РоссияРостовская областьДагестанДело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
Реклама на ТАСС
Полиция Харькова получила сообщение о минировании всех общественных учреждений города
По указанным в письме адресам отправлены следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС