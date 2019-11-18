Полиция Харькова получила сообщение о минировании всех общественных учреждений города

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция Харькова получила анонимное сообщение, что во всех больницах, детских садах, торговых центрах и жилых домах города заложены взрывные устройства. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе областного управления ведомства.

"Сообщение о наличии взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, отелях, детских садах и жилых домах поступило на электронную почту полиции 18 ноября", - говорится в сообщении.

По указанным в письме адресам, добавили в полиции, отправлены следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники.

Две станции метро в Киеве 5 ноября были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании. Сотрудники правоохранительных органов проверили объекты, опасных устройств обнаружено не было.