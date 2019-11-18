Источник: в Дагестане уволили прокурора из-за пьяного вождения

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Заместителя прокурора Табасаранского района Республики Дагестан уволили после того, как он попал под подозрение в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС рассказал в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

"Был остановлен сотрудниками ГИБДД автомобиль, в котором за рулем в нетрезвом состоянии находился заместитель прокурора Табасаранского района", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что отдел собственной безопасности прокуратуры Дагестана направил прокурору республики материалы по этому инциденту, что послужило основанием для увольнения.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.